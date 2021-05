55 passi nel sole: ospiti, scaletta e anticipazioni della replica con Al Bano e Romina

Questa sera, sabato 22 maggio 2021, su Canale 5 in prima serata dalle 21.35 va in onda 55 passi nel sole, la serata evento, in replica, con cui Al Bano ripercorre la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi. Un modo per festeggiare questi 55 anni di una carriera unica e straordinaria. Ci saranno con lui tanti ospiti. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

I 55 anni di carriera di Albano Carrisi, in arte Al Bano, vengono celebrati in tv con l’evento 55 Passi nel Sole. Si tratta di una replica di una serata andata in scena nel 2019, ma che sarà riproposta da Canale 5 oggi, sabato 22 maggio dalle 21,35. Nel 2019 sono state due le serate evento. Per festeggiare questo importante traguardo Al Bano ha voluto con sé anche Yari e Romina Jr. Il cantautore pugliese si è esibito lungo una passerella, al centro di uno studio spettacolare, proprio a simboleggiare questi 55 anni di strada percorsa da protagonista indiscusso della musica italiana e internazionale. E’ stata l’occasione per ascoltare tutti i suoi più grandi successi e per scoprire inediti duetti. Infatti, a omaggiare il suo talento sono saliti alcuni tra i più importanti protagonisti della musica leggera italiana e grandi artisti che hanno segnato la storia della televisione e del cinema. E questa sera sarà possibile recuperarlo, in prima serata, su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Come detto, Albano 55 passi nel sole in onda oggi, 22 maggio 2021, è una replica. Nel 2019, Albano Carrisi ha festeggiato 55 anni di carriera. Mercoledì 23 gennaio 2019, Canale 5 ha trasmesso in prima serata “55 Passi Nel Sole”, la prima delle due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, per celebrare uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo.

Ma quali sono gli ospiti? Ad omaggiare Al Bano ci sono stati alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana: dai Ricchi e Poveri a Toto Cutugno, Mario Biondi, Pupo, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, fino a J-Ax e Alex Britti. Oltre a loro saranno presenti anche quattro grandi volti della televisione italiana: Pippo Baudo, Lino Banfi, Beppe Fiorello e Michele Placido.

Streaming e tv