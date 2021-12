47 metri – Great white: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 47 metri – Great white, film d’azione (durata 91 minuti) diretto da Martin Wilson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Charlie, ex biologo marino esperto di squali, se la cava scarrozzando turisti con il suo Cessna. Lo aiutano la fidanzata Kaz e il fidato Benny, che fa il cuoco tuttofare. Gli affari non vanno benissimo e c’è qualche problema finanziario, ma la fiducia è tanta. Charlie accetta di portare la giovane Michelle e il suo fidanzato Jo, analista finanziario, sino a un’isoletta disabitata in un atollo. Il viaggio in aereo è senza incidenti, ma una volta atterrati sulla spiaggia le cose si mettono male. I cinque trovano i resti di un uomo parzialmente divorato da uno squalo. Capiscono che era lì in barca con la fidanzata perciò vanno in aereo alla ricerca della barca. Quando la avvistano, ammarano e, nel relitto, trovano il cadavere della donna. Prima che possano ripartire lo squalo attacca, facendo inabissare l’aereo. I cinque si trovano quindi sul precario rifugio di un gommone di salvataggio, mentre lo squalo non molla la presa.

47 metri – Great white: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 47 metri – Great white, ma qual è il cast? Tra gli attori principali ci sono: Aaron Jakubenko, Kimie Tsukakoshi, Tim Kano, Jason Wilder, Katrina Bowden.

Streaming e tv

Dove vedere 47 metri – Great white in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.