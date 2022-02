40 carati: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 15 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 40 carati, film del 2012 diretto da Asger Leth e con protagonisti Sam Worthington, Elizabeth Banks e Jamie Bell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nick Cassidy è un ex-poliziotto finito in prigione con una condanna a venticinque anni per un crimine che non ha commesso: un ricco palazzinaro disonesto, David Englander, lo ha incastrato facendolo apparire come l’autore del furto di un enorme diamante da lui a suo tempo acquistato mentre, in realtà, il diamante è ancora in suo possesso e lui ha incassato l’enorme indennizzo dall’assicurazione, con il quale ha sistemato i suoi debiti che lo stavano portando alla bancarotta. Disperato, Nick approfitta della prima buona occasione che gli capita, il funerale del padre, per evadere. Dopo un mese dalla sua fuga la polizia lo ritrova sul cornicione di un albergo di Manhattan, intenzionato a buttarsi in strada per suicidarsi. Mentre Lydia Mercer, una psicologa della polizia, cerca di convincere l’uomo a desistere dal compiere quel folle gesto, il fratello di Nick tenta di commettere il più grande furto di diamanti di tutti i tempi: trovare nel blindatissimo caveau di Englander, che si trova nello stabile di fronte a quello dove il fratello minaccia il suicidio, il famoso diamante e il tentativo di suicidio è soltanto un pretesto per distrarre gli agenti.

40 carati: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 40 carati, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Worthington: Nick Cassidy

Elizabeth Banks: Lydia Mercer

Jamie Bell: Joey Cassidy

Anthony Mackie: Mike Ackerman

Edward Burns: Jack Dougherty

Ed Harris: David Englander

Kyra Sedgwick: Suzie Morales

Génesis Rodríguez: Angela “Angie” Maria Lopez

William Sadler: Valet

Titus Welliver: Nathan Marcus

Mandy Gonzalez: Manager

J. Smith-Cameron: psichiatra

Patrick Collins: padre di Leo

Afton Williamson: Janice Ackerman

Joe Lisi: sergente

Candice McKoy: poliziotto

Johnny Solo: poliziotto

Streaming e tv

Dove vedere 40 carati in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.