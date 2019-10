1994, anticipazioni e trama del terzo e quarto episodio della serie tv Sky

Questa sera, venerdì 18 ottobre 2019, nuovo appuntamento su Sky Atlantic alle 21.15 con 1994, serie tv con Stefano Accorsi e Miriam Leone ripartita lo scorso 4 ottobre con il capitolo finale della trilogia che racconta la fine della Prima Repubblica e l’ascesa di Silvio Berlusconi alle elezioni del marzo ’94. Gli otto nuovi episodi si soffermano di volta in volta su ciascun personaggio, sullo sfondo delle cui vicende ci sono i vari palazzi istituzionali e i luoghi del potere, che sia politico o giudiziario.

I primi quattro episodi hanno avuto come protagonisti Leonardo Notte (Stefano Accorsi), Veronica Castello (Miriam Leone), Guido Caprino (Pietro Bosco), Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi) e Dario Scaglia (Giovenni Ludeno). Cosa succederà nel quinto e sesto episodio? Vediamo le anticipazioni.

1994, di cosa parlano gli episodi 5 e 6

1994 serie tv – È l’estate del 1994, precisamente la fine di agosto, e Silvio Berlusconi si trova nella sua residenza estiva in Costa Smeralda, dove ha invitato il leader della Lega, Umberto Bossi. Il segretario del Carroccio arriva accompagnato da Pietro Bosco, il quale è infuriato perché il decreto Biondi ha portato diversi detenuti a uscire di prigione e uno di questi ha ucciso suo padre. Immancabile è la presenza di Leonardo Notte, consigliere del presidente del Consiglio che è ancora sotto l’occhio attento della Procura di Milano. Invitata nella sontuosa villa del Cavaliere, infine, anche Veronica Castello, questa volta alle prese con i suoi due ex amanti, Leonardo e Pietro.

Nell’episodio successivo, il sesto, la location si sposta dalla Sardegna alla Campania, dove è in corso la Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Criminalità Organizzata. L’estate è finita, siamo a novembre e il Governo Berlusconi I sta per cadere e Leonardo Notte si troverà a gestire, come sempre, una situazione molto delicata per evitare che scoppi il caos. Gaetano Nobile, nel frattempo, continua a lavorare per il suo obiettivo: far crollare l’esecutivo.

Il quinto e sesto episodio di 1994 vanno in onda venerdì 18 ottobre su Sky Atlantic (canale 110 del decoder) alle 21.15.

