1943 – Il filo della libertà: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 30 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 1943 – Il filo della libertà, film di genere drammatico del 2021 diretto da Matthew Hill e Landon Johnson con Cary Elwes e Jason Patric. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essere stati catturati dietro le linee nemiche, un piccolo gruppo di dissidenti cerca di usare una radio per trasmettere un messaggio di speranza ai compagni sopravvissuti.

1943 – Il filo della libertà: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 1943 – Il filo della libertà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cary Elwes: Jacques

Jason Patric: Andre

Don Harvey: Friedrich Dollmann

Judd Hirsch: Bertrand

Robbie Kay: Giovane soldato tedesco

Sebastian Roché: Klaus Jager

Mira Furlan: Agnes

Gilles Marini: Ispettore Rousseau

Greer Grammer: Juliet

Ezra Buzzington: Dr. Astor

Streaming e tv

Dove vedere 1943 – Il filo della libertà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 30 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.