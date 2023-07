1918 – I giorni del coraggio: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 30 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda 1918 – I giorni del coraggio (Journey’s End), film del 2017 diretto da Saul Dibb, con protagonisti Sam Claflin, Asa Butterfield e Paul Bettany. La sceneggiatura si basa sull’opera teatrale Journey’s End di Robert Cedric Sherriff del 1928. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I giorni del coraggio è un film sugli ultimi attimi della prima guerra mondiale. Ci troviamo infatti nell’aprile del 1918, alla vigilia dell’Offensiva di Primavera: l’ultimo tentativo da parte dell’esercito tedesco di rovesciare le carte in tavola. La vicenda si svolge in una trincea sul fronte occidentale francese, nell’Aisne, dove un manipolo di soldati inglesi guidati dal Capitano Denis Stanhope (Sam Claflin), attende in prima linea l’attacco dei tedeschi. Fresco di addestramento, nonostante gli avvertimenti, il Sottotenente Jimmy Raleigh (Asa Butterfield) decide di farsi assegnare dallo zio generale alla compagnia comandata dal Capitano Stanhope, amico d’infanzia suo e di sua sorella, ignaro di trovare un uomo molto diverso da quello di un tempo e che imparerà a conoscere di nuovo nei sei giorni di attesa prima dell’offensiva nemica. In attesa della preannunciata carneficina, Jimmy e il resto degli ufficiali fanno i conti con speranze e illusioni di sopravvivere per vedere una nuova alba e il ritorno a casa.

1918 – I giorni del coraggio: il cast

Abbiamo visto la trama di 1918 – I giorni del coraggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Asa Butterfield: Sottotenente Jimmy Raleigh

Sam Claflin: Capitano Denis Stanhope

Paul Bettany: Tenente Osborne

Tom Sturridge: Sottotenente Hibbert

Toby Jones: Soldato Mason

Stephen Graham: Sottotenente Trotter

Robert Glenister: Colonnello

Nicholas Agnew: Caporale Pincher

Miles Jupp: Hardy

Theo Barklem-Biggs: Watson

Jake Curran: Hammond

Andy Gathergood: Maresciallo

Rupert Wickham: Generale Raleigh

Jack Holden: Bert

Streaming e tv

Dove vedere 1918 – I giorni del coraggio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.