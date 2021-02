13 Hours – The Secret Soldiers of Benghazi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 28 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, film del 2016 co-prodotto e diretto da Michael Bay. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro 13 Hours di Mitchell Zuckoff, che tratta fatti realmente accaduti l’11 settembre 2012, quando un gruppo di militanti islamici attaccò il consolato statunitense a Bengasi in Libia. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Durante la sera dell’11 settembre 2012, undicesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre, un gruppo di militanti islamisti attacca dapprima un avamposto diplomatico americano e successivamente una dépendance della CIA a Bengasi in Libia. Una squadra di sicurezza composta da sei membri lotta per difendere gli americani, ma riesce nell’impresa solo in parte. Il gruppo di assalitori uccide infatti quattro americani, tra cui l’ambasciatore statunitense, John Christopher Stevens.

13 Hours – The Secret Soldiers of Benghazi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 13 Hours – The Secret Soldiers of Benghazi, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James Badge Dale: Tyrone “Rone” Woods

John Krasinski: Jack Silva

Max Martini: Mark “Oz” Geist

Dominic Fumusa: John “Tig” Tiegen

Pablo Schreiber: Kris “Tanto” Paronto

David Denman: Dave “Boon” Benton

Matthew Letscher: ambasciatore Chris Stevens

Toby Stephens: Glen “Bub” Doherty

David Costabile: Bob

David Giuntoli: Scott Wickland

Demetrius Grosse: Dave Ubben

Alexia Barlier: Sona Jillani

Freddie Stroma: Brit Vayner

David Furr: Alec

Peyman Moaadi: Amahl

Streaming e tv

Dove vedere 13 Hours – The Secret Soldiers of Benghazi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

