100 minuti: le anticipazioni sull’inchiesta di oggi, 15 aprile 2024

Stasera, lunedì 15 aprile 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda 100minuti, programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Due giornalisti e un film di inchiesta al centro di ogni puntata per svelare i lati oscuri del Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Anatomia di un truffatore” è il titolo della seconda inchiesta al centro di ‘100 minuti’, il nuovo programma di inchieste di La7 scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. “Anatomia di un truffatore” è la storia di un seduttore, di un uomo capace di convincere praticamente chiunque ad investire con lui. Un broker dalla vita dorata che frequentava i circoli giusti, aveva amici importanti e lavorava per grandi banche.

La storia di Massimo Bochicchio è anche la storia dei tanti vip e imprenditori che hanno investito con lui. La storia di quella che è forse la più grande truffa finanziaria degli ultimi anni in Italia. Oltre 400 milioni di euro investiti e apparentemente svaniti nel nulla.

Salvatore Gulisano, autore dell’inchiesta, ha scavato tra i conti correnti nascosti nei paradisi offshore e centinaia e centinaia di pagine di inchiesta. Ha trovato video, audio, intercettazioni, foto e testimonianze inedite. Nel documentario, infatti, per la prima volta, sarà possibile anche risentire la voce di Bochicchio, mentre rassicurava, convinceva, blandiva, seduceva. Nessuno sembra voler parlare di questa storia. Nemmeno chi sarebbe stato truffato. Eppure, Gulisano è riuscito a parlare con quasi tutti. Dalla moglie fino all’amico storico di Bochicchio, Giovanni Malagò.

Un’inchiesta che racconta e ricostruisce storie di vittime che forse non lo erano, storie di complici e complicità eccellenti. E perfino storie di minacce e tentati rapimenti. Un’inchiesta che porterà anche nel mondo del calcio con interviste e rivelazioni inedite sugli investimenti milionari di allenatori e calciatori. Ma, soprattutto, un’inchiesta nella quale Salvatore Gulisano prova a capire come il mistero dei soldi spariti nel nulla si leghi a doppio filo a quello della tragica scomparsa di Massimo Bochicchio, schiantatosi contro un muro in moto nel giugno 2022. Ospite della puntata sarà il commercialista Gian Gaetano Bellavia, grande esperto di diritto penale in economia, con il quale si allargherà ulteriormente lo sguardo sull’inchiesta.

Streaming e tv

Dove vedere 100 minuti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.