007 – Zona pericolo: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Zona pericolo, film del 1987 diretto da John Glen. È la quindicesima pellicola della saga di James Bond. A impersonare l’agente segreto è per la prima volta Timothy Dalton, il quale rende il personaggio più duro e pertanto più vicino all’idea del Bond fleminghiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond prende parte, assieme ad alcuni suoi colleghi, a un’operazione del ministero della difesa britannica a Gibilterra: quella che sulla carta doveva essere una semplice esercitazione si rivela invece una trappola, ordita da ignoti per colpire gli uomini di M, dove muoiono due agenti. Successivamente l’agente segreto viene inviato in missione a Bratislava, per organizzare la diserzione in Occidente del generale sovietico Georgi Koskov. Una donna cecchino tenta di ucciderlo; 007 dovrebbe freddarla, ma la risparmia sparando sulla sua arma. La spia porta quindi a termine il compito facendo fuggire il militare prima in Austria e poi in Gran Bretagna attraverso un gasdotto, eludendo le frontiere. Durante un primo interrogatorio in una casa sicura dell’MI6, Koskov rivela diverse informazioni ma successivamente viene rapito da Necros, un sicario al soldo di Koskov. Indagando sull’accaduto, Bond scopre la vera identità del cecchino di Bratislava: è la violoncellista Kara Milovy, amante dello stesso Koskov, utilizzata da quest’ultimo per rendere più credibile la sua fuga.

007 – Zona pericolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Zona pericolo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Timothy Dalton: James Bond

Maryam d’Abo: Kara Milovy

Desmond Llewelyn: Q

Caroline Bliss: Miss Moneypenny

Robert Brown: M

John Terry: Felix Leiter

Joe Don Baker: Brad Whitaker

Art Malik: Kamran Shah

Jeroen Krabbé: Gen. Georgi Koskov

John Rhys-Davies: Gen. Leonid Puškin

Geoffrey Keen: Fredrick Gray

Walter Gotell: Generale Gogol

Andreas Wisniewski: Necros

Thomas Wheatley: Saunders

Virginia Hey: Rubavitch

Julie T. Wallace: Rosika Miklos

Streaming e diretta tv

Dove vedere 007 – Zona pericolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.