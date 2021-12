007 – Bersaglio mobile: trama, cast e streaming del film

Stasera, 11 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Bersaglio mobile, film del 1985 diretto da John Glen. È l’ultimo film che vede la partecipazione di Roger Moore nei panni dell’agente 007 e di Lois Maxwell in quelli di Miss Moneypenny, segretaria di M. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bond si trova in Siberia alla ricerca del corpo dell’agente 003 per recuperare un microchip. Mentre recupera il congegno, viene scoperto dalle truppe sovietiche ma fugge in un sommergibile camuffato da iceberg. Dopo che l’agente segreto è ritornato in Inghilterra, Q analizza il microchip e informa M, 007 e il ministro della difesa che la struttura interna del microchip corrisponde esattamente a quella dei microchip della Zorin Industries. Bond e i suoi superiori si recano allora all’ippodromo di Ascot per osservare il proprietario dell’azienda, Max Zorin, e il suo cavallo da corsa. Mentre è in pista, il cavallo di Zorin vince inaspettatamente la corsa grazie a un improvviso quanto sospetto scatto finale; sir Godfrey Tibbett, un addestratore di cavalli, crede che la vittoria del cavallo di Zorin sia dovuta all’intervento di droghe, anche se nel corso dei controlli effettuati prima dell’inizio della competizione non era stata rilevata alcuna traccia di sostanze dopanti. Su indicazione di Tibbett, Bond incontra l’investigatore privato francese Achille Aubergine per scoprire se la vittoria del cavallo di Zorin è stata effettivamente irregolare. Tuttavia, durante il loro pranzo nel ristorante della torre Eiffel, Aubergine viene ucciso dalla compagna di Zorin, l’androgina May Day, che scappa dalla torre gettandosi in paracadute. Bond si lancia in un rocambolesco inseguimento a bordo di un taxi rubato per l’occasione ma senza esito: May Day raggiunge Zorin a bordo di un motoscafo sulla Senna e fugge con lui…

007 – Bersaglio mobile: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Bersaglio mobile, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roger Moore: James Bond

Christopher Walken: Max Zorin

Tanya Roberts: Stacey Sutton

Grace Jones: May Day

Patrick Macnee: Godfrey Tibbett

Patrick Bauchau: Scarpine

David Yip: Chuck Lee

Fiona Fullerton: Pola Ivanova

Desmond Llewelyn: Q

Robert Brown: M

Walter Gotell: Anatol Gogol

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Geoffrey Keen: Frederick Gray

Willoughby Gray: Carl Mortner/Hans Glaub

Manning Redwood: Bob Conley

Alison Doody: Jenny Flex

Papillon Soo Soo: Pan Ho

Streaming e tv

Dove vedere 007 – Bersaglio mobile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.