Tony Effe devolve l’incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa

Il rapper Tony Effe ha deciso di devolvere gli incassi del concerto di Capodanno, che si è tenuto al PalaEur di Roma dopo l’esclusione dell’artista dal live organizzato dal Comune al Circo Massimo, alla Croce Rossa.

Lo rende noto l’Adnkronos secondo cui il ricavato della vendita dei biglietti dell’evento, andato sold out in pochi giorni, verrà devoluto alla Cri al fine di sostenere “progetti educativi per i giovani”.

Poche ore dopo la fine della sua esibizione, il rapper era tornato sui social scrivendo: “Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro Paese, ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più”.

Tony Effe, che provocatoriamente era salito sul palco con una fascia tricolore, aveva mandato un messaggio ben preciso ai suoi fan: “Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica. Non vi fermate mai e fate sempre il c**o che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene”.

Il rapper, infatti, a febbraio sarà impegnato sul palco dell’Ariston dove parteciperà in qualità di big al Festival di Sanremo 2025.