Tonio Cartonio si è sposato. Per un’intera generazione di ragazzi la Melevisione ha rappresentato un appuntamento fisso e imperdibile, rimasto nell’immaginario collettivo. L’attore che per tanti anni ha interpretato il mitico folletto, Daniele Bertazzi, si è unito civilmente con il suo compagno Roberto Nozza, fotografo brianzolo. La cerimonia si è svolta a Besana Brianza. “Love is love, l’amore è amore”, ha scritto l’attore, 64 anni, sui social, per annunciare ai fan il lieto evento. I due stanno insieme da 12 anni.

Negli scatti su Instagram Bertazzi e il suo compagno appaiono abbracciati, poi in compagnia dei genitori, e infine con il dettaglio delle fedi al dito. “Il 2024 sarà l’anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data”, aveva rivelato lo storico attore della Melevisione a inizio anno, e così è stato. I follower sono impazziti di gioia, e hanno invaso il profilo dell’attore per fare gli auguri alla coppia.

Solo pochi giorni fa Bertazzi aveva pubblicato un video sui social in cui spiegava i motivi che lo portarono a dire addio alla Melevisione: “Sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Ricordo che ero in ospedale ed ero preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo: ‘Non lasciatemi a casa’”. Poi il ritorno, vissuto con tensione e tanto stress: “Sono tornato, ma non stavo bene. Gli autori si sono inventati una strana malattia del Fantabosco, così per un po’ di tempo avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone e coperto. Dovete sapere che sotto il pigiama avevo tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal programma”.

“Stavo perdendo il vero me: sul lavoro, a casa, in giro, tutti mi chiamavano Tonio, infatti Tonio stava prendendo il sopravvento. Quindi ho tentato di riprendere la mia vita”, ha spiegato Bertazzi, che arrivò così alla dolorosa scelta di lasciare la Melevisione: “Non avevo altre opzioni di lavoro. Per più di due anni non ho lavorato, e quindi l’ho pagata. Poi è uscita la bufala sulla mia morte e non è stato bello”.