È morto Toni Santagata, il cantautore pugliese aveva 85 anni

Addio a Toni Santagata. Il cantautore di origini pugliesi è venuto a mancare improvvisamente questa mattina, 5 dicembre 2021, mentre si trovava in ospedale a Roma. Il suo vero nome era Antonio Morese, era originario di Sant’Agata di Puglia, aveva 85 anni ed è stato cantautore e cabarettista di successo. Il culmine della sua carriera intorno agli anni ’70 e ’80, periodo nel quale ha preso parte anche a molte trasmissioni televisive come A come agricoltura e Canzonissima. Portò il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni di successo come Quant’è bello lu primm’ammore, Lu maritiello, con il quale vinse Canzonissima, La zita e Squadra Grande, sigla di uno storico programma tv sul calcio.

Nel corso della sua carriera Toni Santagata ha scritto sei opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere.