Tiziano Ferro interrotto dalla figlia mentre promuove il suo disco: il siparietto sui social | VIDEO

Tiziano Ferro si diverte e lascia divertire i suoi fan in un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui prova a registrarsi mentre promuove il suo nuovo disco ma viene interrotto continuamente dalla figlioletta Margherita. “La mia piccola star”, scrive il cantante nella descrizione della clip. “Io ci provo a registrare le video interviste, ma lei deve dire la sua”, spiega l’artista, visibilmente divertito. Il cantante non riesce a non scoppiare a ridere ogni volta che la piccola si prende gioco di lui o gli fa il verso. Il video ha riscosso enorme successo tra i follower, con tanti commenti e like, oltre ai messaggi di diversi colleghi. “Mi sento male”, ha scritto la cantante Emma Marrone. “Mi esplode il cuore”, aggiunge Madame. “Ti vuole doppiare lei stavolta”, scherza Laura Pausini. E tra i commenti spunta quello di Aurora Ramazzotti: “La dolcezza”, scrive la futura mamma.

Lo scorso febbraio il cantante aveva affidato ai social il racconto di come aveva realizzato il suo sogno più grande: diventare padre. Lui e il marito Victor sono diventati genitori di Margherita e Andres, rispettivamente di 9 e 4 mesi. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi”, scrisse su Instagram condividendo il primo ritratto di famiglia. Appena un mese fa l’artista aveva condiviso un altro emozionante video in cui i suoi due bambini lo vedevano in televisione per la prima volta durante un’esibizione e lo chiamavano papà: “C’è tutto il senso della mia vita dietro questa parola pronunciata in maniera così innocente, così dolce”.