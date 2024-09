È morto Tito Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5: aveva 70 anni

È morto Tito Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5

È morto all’età di 70 anni il cantante e manager musicale Tito Jackson, fratello di Michael nonché membro dei Jackson 5.

Ad annunciare la notizia del decesso è stato Steve Manning, manager e amico di lunga data della famiglia Jackson, il quale ha dichiarato a Entertainment Tonight che Tito Jackson si è spento domenica, mentre guidava dal New Mexico all’Oklahoma.

La notizia è stata poi confermata dai figli di Tito, Taj, Taryll e TJ, componenti del gruppo R&B 3T, che hanno scritto sui social: “È con il cuore pesante che annunciamo che il nostro amato padre, il membro della Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson, non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e affranti. Nostro padre era un uomo incredibile che si prendeva cura di tutti e del loro benessere. Alcuni di voi potrebbero conoscerlo come Tito Jackson dei leggendari Jackson 5, altri come ‘Coach Tito’ o altri ancora come ‘Poppa T’. In ogni caso, ci mancherà moltissimo. Per noi sarà per sempre ‘Tito Time’. Per favore, ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato, ovvero ‘Amatevi l’un l’altro'”.

Insieme ai fratelli Jackie, Jermaine, Marlon e Michael, Tito faceva parte della formazione originale dei Jackson 5, gruppo che raggiunge il successo internazionale tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta.