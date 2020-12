TIMVISION: un anno di grande sport e intrattenimento

“TIMVISION ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative”. Con queste parole Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, ha aperto oggi – 9 dicembre 2020 – la presentazione del palinsesto di TIMVISION, la TV di TIM che ha appena superato i 2 milioni di clienti registrati. “Il mio augurio è quello di rivederci tra 1 anno per parlare ancora dei successi avuti nel 2021”, ha chiosato. Il palinsesto di TIMVISION, ‘La scatola magica dei tuoi desideri’, prevede una nuova e ricca programmazione con produzioni originali, grandi film, serie in anteprima e di culto, i cartoni animati, il grande sport e l’intrattenimento per tutta la famiglia. Presentato poi il nuovo accordo con Discovery+ che rende la TV di TIM la piattaforma più completa sul mercato italiano e con l’offerta più competitiva.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre all’ad Luigi Gubitosi, il Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, Luca Josi, e il Responsabile Entertainment di TIM, Andrea Fabiano. Nel corso dell’appuntamento con la stampa – andato in scena via web – è stata confermata la strategia del Gruppo di intensificare alleanze per la distribuzione di nuovi contenuti con i più importanti player del settore, confermando il ruolo di TIMVISION come principale aggregatore di contenuti televisivi di qualità, in grado di rispondere a tutte le esigenze del pubblico. A tal proposito è stato presentato l’accordo di TIM con Discovery che permetterà a TIMVISION di offrire ai suoi clienti tutti i canali free-to-air dell’editore e da gennaio Discovery+: 8.000 ore di intrattenimento, 3.000 ore di serie complete e 2.300 ore di contenuti in anteprima digitale. Tra queste anche i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 (inizialmente previsti nel 2020). La partnership si affianca all’accordo in esclusiva con Disney+ (in abbinamento alle offerte di TIM) e alle collaborazioni con Netflix, Sky/NOW TV, DAZN, Mediaset, Turner, ViacomCBS Networks Italia, Chili, Prime Video e VatiVision.

L’esperienza di visione è resa ancor più ricca e semplice dalle funzionalità del TIMVISION Box che – in un’unica interfaccia – permette di accedere ai contenuti di TIMVISION e dei partner, a tante altre APP di intrattenimento per tutta la famiglia e ai canali del digitale terrestre rendendo il televisore cui è collegato già pronto alla nuova tecnologia DVB-T2.

“Con il supporto e la fiducia dell’Amministratore Delegato – ha detto Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM – abbiamo intrapreso un nuovo percorso per TIMVISION nella convinzione che l’intrattenimento televisivo sia una delle chiavi per la trasformazione di TIM. Abbiamo integrato comunicazione, media e contenuti in unico gruppo di lavoro iniziando a mettere a frutto le sinergie creative e progettuali tra questi mondi e insieme a tutte le strutture di TIM abbiamo agito su ogni aspetto rendendo TIMVISION una scatola magica dei desideri capace di soddisfare i desideri di tutti grazie a mondi straordinari di contenuti cui ora si affiancano i nostri primi progetti di produzione originale”.

“Nell’ultimo anno – ha commentato Andrea Fabiano, Responsabile Entertainment di TIM – abbiamo messo in campo un grande lavoro che ha coinvolto tutta TIM e ha raccolto l’interesse e la fiducia di straordinari partner televisivi. Il risultato di questo impegno è stata la rapida ed evidente evoluzione di TIMVISION: in pochi mesi siamo riusciti a costruire una proposta di intrattenimento eccellente, fruibile comodamente sul TIMVISION Box e accessibile dai clienti senza incorrere in vincoli e con un evidente vantaggio di prezzo”.

Le novità di TIMVISION

Un anno di grande intrattenimento quello su TIMVISION che si arricchisce di nuove produzioni originali realizzate in esclusiva per la TV di TIM. Ovvero:

‘Riccardo Muti Academy’, il docu-talent in cinque puntate, in onda a partire dall’11 dicembre, vede protagonista la grande musica classica e l’opera lirica. Un inedito racconto che descrive la selezione di quattro nuovi direttori d’orchestra dell’Italian Opera Academy, fondata dal Maestro nel 2015 a Ravenna. Un nuovo episodio ogni venerdì. Saranno inoltre disponibili anche altri due appuntamenti: una sessione integrale con il Maestro che accompagnandosi al pianoforte illustra aneddoti, storie ed elementi musicali di Pagliacci e Cavalleria Rusticana e il concerto da lui diretto di queste opere.

‘OnDance – Le Masterclass’, è un progetto nato dall’idea di Roberto Bolle, punto di riferimento della danza, étoile mondiale, dedicato agli appassionati del ballo: da quello classico alla street dance. 16 appuntamenti in onda dal prossimo gennaio, dove un esperto maestro guiderà lo spettatore in una esclusiva masterclass sui diversi stili di ballo.

‘Dottoressa Giordy’ è dedicato agli amanti degli animali con Chiara Giordano, veterinario per studi e per passione sempre pronta ad aiutare i piccoli amici degli uomini. Giordy guiderà il pubblico attraverso le storie e gli ambienti di un magnifico casale interamente dedicato al benessere degli animali. Il format in onda dal 14 dicembre, ogni lunedì due nuovi episodi.

Con ‘Brave! Le aziende che accendono l’Italia’, già in onda su TIMVISION dal 2 dicembre, il pubblico incontra le eccellenze dell’imprese d’Italia. Attraverso le immagini e i racconti si possono scoprire come si realizzano i prodotti, come si è arrivati alle tecniche odierne o quali sfide innovative si sono intraprese.

Ai protagonisti dello sport sono dedicate due produzioni. ‘FABIO, Prendere o lasciare’ il docu-film che racconta il percorso di riabilitazione di Fabio Fognini atleta al vertice del tennis, nella Top 10 mondiale nel 2019, dopo l’intervento chirurgico dello scorso maggio. ‘Uniche’, la docu-serie che ripercorre le storie e le emozioni delle calciatrici del campionato di Serie A Femminile. Le due proposte saranno in onda da gennaio.

‘Scuola TIM VISION’, il programma di edutainment rivolto ai bambini della scuola primaria. Un appuntamento quotidiano che i bambini possono seguire con tutta la famiglia per imparare in maniera giocosa, interattiva e divertente. Prevista un’anteprima il 21 dicembre per accompagnare i bimbi durante le feste per poi riprendere l’11 gennaio, con un appuntamento giornaliero.

In arrivo poi a gennaio anche ‘I libri di Sonia’, il programma condotto da Sonia Bruganelli, che incontrerà gli autori dei libri in classifica, tra gli altri Federico Moccia e Raoul Bova.

Il 30 dicembre, in contemporanea con la programmazione USA e in anteprima esclusiva per l’Italia, verrà pubblicata l’attesissima stagione finale di ‘Vikings’, la serie d’ambientazione storica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I 10 episodi finali della serie saranno tutti resi disponibili su TIMVISION a partire dalle ore 17.

Le importanti novità si affiancano all’offerta di intrattenimento, serie già presenti sulla piattaforma, ai film e al canale Junior che questo mese proporrà alcuni dei personaggi più amati nella lingua dei segni per i bambini e uno speciale natalizio da non perdere.

Serie A

E la Serie A? In chiusura di conferenza stampa Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, ha parlato del rapporto di TIM con la Serie A (il massimo campionato di calcio italiano): “Siamo impegnati nelle trattative del rinnovo della Serie A Tim e per noi è la focalizzazione principale dopo più di 20 anni di rapporto”.

