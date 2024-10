È morta l’attrice Teri Garr, l’indimenticabile Inga in Frankenstein Junior

Lutto nel mondo del cinema: è morta a 79 anni l’attrice Teri Garr, candidata all’Oscar per la pellicola Tootsie e nota per aver ricoperto il ruolo di Inga nel film di Mel Brooks, Frankenstein Junior.

Ad annunciare il suo decesso è stata la portavoce dell’interprete, Heidi Schaeffer, la quale ha spiegato che l’attrice è morta a causa di complicazioni legate alla sclerosi multipla, malattia di cui soffriva da tempo.

Nata in Ohio, Teri Garr, nome d’arte di Terry Ann Garr, dopo aver trascorso l’infanzia a Los Angeles si trasferì a New York per studiare recitazione.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni più grandi registi di Hollywood: da Francis Ford Coppola a Steven Spielberg fino a Martin Scorsese e Robert Altman.

Il suo primo ruolo di rilievo è stato nel film Sogni perduti del 1968, mentre sei anni dopo recitò al fianco di Gene Hackman nel film di Francis Ford Coppola, La conversazione.

Nel 1974 ricoprì il ruolo di Inga, l’assistente di laboratorio tedesca del protagonista interpretato da Gene Wilder, nel cult movie Frankenstein Junior.

Nel 1982 recitò in Tootsie, film che vede protagonista Dustin Hoffman, ottenendo la candidatura come Miglior attrice non protagonista agli Oscar del 1983.

La sua carriera rallenta tra la fine degli anni Ottanta e inizi Novanta dopo la scoperta di essere affetta da sclerosi multipla. Solamente nel 2002, Teri Garr parlò pubblicamente della sua malattia mentre nel 2006 ebbe un aneurisma che la fece finire per una settimana in coma.