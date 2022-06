Squid Game diventa un reality su Netflix: le iscrizioni sono già aperte

“Squid Game” diventa un reality: Netflix ha annunciato una versione incruenta della serie da record sudcoreana, in cui i concorrenti si sfideranno per conquistare un premio di 4,56 milioni di dollari.

Come nella competizione all’ultimo sangue portata al successo dalla piattaforma di streaming, anche nel reality saranno 456 i giocatori che si scontreranno in una serie di giochi ispirati, ma solo in parte, su quelli della serie.

L’annuncio che ha fatto storcere il naso a molti appassionati della serie, una satira distopica e violenta della società sudcoreana. Nel corso delle puntate, i protagonisti devono sfidarsi a diverse gare tratti dai tipici giochi d’infanzia sudocoreani, dove però gli sconfitti finiscono per perdere la vita.

Il nuovo reality sarà girato in Gran Bretagna nell’arco di quattro settimane e si dividerà in dieci puntate, una in più della serie originaria. Netflix ha anche lanciato un sito dedicato per la ricerca dei concorrenti, SquidGameCasting.com. La condizione è che gli aspiranti partecipanti parlino inglese: se avrà successo, in futuro saranno prodotte versioni anche in altre lingue.

Oltre al reality, Netflix ha da poco annunciato il rinnovo di Squid Game per una seconda stagione, che potrebbe essere seguita in futuro da una terza. “L’universo di Squid Game è appena cominciato”, ha detto Ted Sarandos, influente capo dei contenuti della piattaforma statunitense.