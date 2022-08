Sonia Bruganelli cambia idea e torna al Gfvip: “È un momento molto delicato”

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” andrà in onda da settembre, come annunciato dallo spot sulle reti Mediaset. Nella stessa promo compaiono, oltre al conduttore Alfonso Signorini, anche le opinioniste: la new entry Orietta Berti e di nuovo Sonia Bruganelli. Quest’ultima, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha confermato che tornerà al Gfvip: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”, ha scritto nelle storie. Al termine della scorsa edizione, aveva detto che non avrebbe più ricoperto questo ruolo perché non si sentiva più “credibile nel ruolo di opinionista”, come spiegato in un’intervista a Gente.

Bruganelli non ha fatto, comunque, riferimento al momento che sta vivendo e in un’altra storia ha soltanto aggiunto: “Potrei stare meglio ma non mi lamento. Sto”. Qualcuno poi le ha chiesto informazioni sulla relazione con il marito Paolo Bonolis: “Ma con Paolo siete ancora una coppia?”. A questa domanda ha risposto: “Saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”.