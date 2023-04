Sonia Bruganelli, smentite ancora le voci di separazione: il nuovo progetto con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli smentisce ancora una volta le voci di una separazione e pubblica sui social una foto che la mostra assieme Paolo Bonolis. La coppia, considerata vicina alla rottura definitiva la settimana scorsa, sta lavorando insieme a una nuova edizione di Ciao Darwin.

“E finalmente… habemus Madre Natura”, ha scritto sul suo profilo Instagram la produttrice televisiva, pubblicando una foto che la mostra al fianco del marito. “Ciao Darwin is coming”, ha aggiunto, lasciando intendere che è stata scelta la modella per la nona edizione del popolare programma televisivo.

Tra gli utenti diversi si sono sbilanciati sul futuro della coppia, dopo le voci smentite dai diretti interessati. “Il fatto che lavorino insieme non vuol dire nulla… magari stanno semplicemente collaborando e sono rimasti buoni amici”, ha scritto un follower.

In un video pubblicato negli scorsi giorni, la coppia aveva risposto direttamente a Dagospia, che aveva dato notizia dell’imminente separazione. “Siamo in difficoltà”, aveva esordito Paolo Bonolis nel video. “Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?”