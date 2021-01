I Simpson avevano “previsto” tutto: gli episodi che hanno anticipato l’assalto al Congresso USA

I Simpson avevano previsto l’assalto al Congresso degli Stati Uniti avvenuto mercoledì 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, a Washington. Sì, avete capito bene: l’irruzione alla sede del Congresso era stata prevista dal famoso cartone animato creato da Matt Groening. La scena dei manifestanti che fanno irruzione nel palazzo ha ricordato quella presente nel primo episodio dell’undicesima stagione dei Simpson. L’anno di realizzazione è il 1999, 22 anni fa.

Nell’episodio, che ora è passato ancor più alla storia, si vede Mel Gibson – in versione Simpson – che viene aiutato da Homer e parte all’assalto del Congresso. Armato di un fucile semiautomatico, distrugge tutto e semina il panico. Durante l’attacco, presidente e speaker vengono uccisi mentre un senatore viene assassinato dallo stesso Gibson (che lo infilza alla schiena con una bandiera a stelle e strisce).

Ma non finisce qui. L’assalto a Capitol Hill era stato già “anticipato” dai Simpson nel 1996: i protagonisti del famoso cartone animato stanno seguendo il notiziario che mostra le immagini di diversi manifestanti che salgono le scale del Congresso sparando. In un altro episodio invece si vedono Bart e Lisa annoiati sul divano mentre guardano un cartone in cui gli emendamenti e le leggi prendono vita e assaltano il Campidoglio.

La prossima previsione?

Visti i precedenti in tanti stanno pensando allo speciale di Halloween in cui si vede Homer Simpson sul tetto di una casa, con una pistola in mano e attorniato da rovine e macerie. La data che compare in sovrimpressione è quella del 20 gennaio 2021, la stessa dell’inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden…

