Simone Cristicchi sul suo brano sanremese: “È arte pura, è un dono all’Italia” | VIDEO

Simone Cristicchi sul suo brano sanremese: “È un dono all’Italia”

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025, c’è senza dubbio Simone Cristicchi che con la sua canzone, Quando sarai piccola nel quale racconta la malattia della madre, ha emozionato la platea dell’Ariston e non solo.

Il cantautore, che ha raccolto anche qualche critica per via delle sue dichiarazioni su Amadeus, nella giornata di domenica 16 febbraio è stato ospite, così come quasi tutti i suoi colleghi, dello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo.

Durante la trasmissione, Cristicchi ha parlato della sua canzone affermando: “Io credo che questo brano è arte pura. È un regalo, è un dono all’Italia e alle persone che lo hanno capito e lo hanno amato”.

"Questo brano è arte pura, un regalo da parte mia. È un dono all'Italia"

Le affermazioni di Simone Cristicchi hanno in breve tempo fatto il giro del web con numerosi utenti che hanno accusato il cantante di peccare di modestia.