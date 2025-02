Sanremo 2025, Gabriele Corsi si commuove per la canzone di Simone Cristicchi: “Grazie” | VIDEO

Sanremo, Gabriele Corsi si commuove per la canzone di Simone Cristicchi

Durante la prima puntata del Prima Festival, il conduttore Gabriele Corsi è commosso dopo l’ascolto del brano di Simone Cristicchi, in gara a Sanremo 2025 con la canzone Quando sarai piccola.

“Ascoltandoti, anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie” ha dichiarato il conduttore abbracciando poi il cantante.

Gabriele Corsi si commuove per la canzone di Simone Cristicchi, dedicata alla madre. #Sanremo2025 pic.twitter.com/EuEOx67ljJ — Trash Italiano (@trash_italiano) February 9, 2025

Gabriele Corsi, poi, sui suoi social ha scritto: “Grazie. Lo ripeto: non mi vergognerò mai delle mie lacrime. Vi voglio bene”.

Vi voglio bene.#PrimaFestival — Gabriele Lele Corsi 🤌 (@corsi_gabriele) February 9, 2025

La canzone di Simone Cristicchi, infatti, è dedicata alla mamma che sta lottando contro l’Alzheimer. Una situazione che anche lo stesso Gabriele Corsi sta vivendo, ma con il papà.

Di recente, infatti, in un’intervista al Corriere della Sera aveva parlato della sua storia di dolore raccontata anche nel suo libro, Che bella giornata speriamo che non piova: “Lotto con il suo Alzheimer per essere ancora figlio. È fragile come un uccellino. E io non mi vergogno di piangere. Quello nel libro è il vero Gabriele”.

La malattia è arrivata due anni come un fulmine a ciel sereno: “Nei primi test cognitivi fregava i medici. Faceva i calcoli alla perfezione ma poi non ricordava che giorno fosse. Un giorno è finito sull’A1 senza sapere perché e il peggioramento è stato fulmineo”.

“Per giorni neanche ti guarda. A volte dico: oggi papà stava bene. Ma me la racconto? Non c’è possibilità di verifica” ha aggiunto Gabriele Corsi parlando delle condizioni di salute del padre.

Il suo libro si apre con una poesia, diventata virale sui social nei giorni scorsi: “Fammi essere ancora figlio. Solo una volta. Una volta sola… Per una volta, ancora, fammi sentire al sicuro”.