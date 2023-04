Come ogni domenica anche ieri Simona Ventura era tra i protagonisti di Che Tempo Che Fa e proprio da Fazio ha confermato che prossimamente sposerà il suo compagno Giovanni Terzi.

“Mi sposo sì. Certo che lui lo sa che ci sposiamo. Ci organizza tutto Enzo Miccio è verissimo. Se vivo nella stessa casa con Giovanni Terzi? Certo. Vivo nel peccato? Vabbè. Ha detto che deve fare le cose con il ritmo che vuole lui. Me l’ha già chiesto. ne avevamo parlato tre anni fa. Avevamo deciso una data e poi è scoppiata una pandemia. Poi abbiamo deciso una seconda data ed è scoppiata la guerra in Ucraina e adesso abbiamo fissato…”.

Come ben sappiamo, la 58 enne Simona Ventura ha due figli di 24 e 23 anni, Niccolò e Giacomo, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini. Nel 2018 ci fu quella tremenda aggressione a Niccolò, fuori da una discoteca di Milano, in cui altri ragazzi lo presero a calci, pugni arrivando persino ad accoltellarlo per 11 volte. Nella recente intervista rilasciata al magazine CHI, Ventura ha così commentato quell’episodio a distanza di cinque anni: “Ho una dote: penso che tutto quello che mi succede sia comunque nel segno del bene. Ma io ho avuto il dono più grande che una mamma possa avere: la vita salva di suo figlio che ha ricevuto 11 coltellate. Quel momento è stato veramente la ‘sliding door’ della mia vita. Da lì è cambiato tutto, ho reagito, mi sono allontanata da persone sbagliate per me, ho lavorato in un’altra maniera, ho creato le condizioni per incontrare Giovanni”.

Giovanni Terzi, 60 anni, è il suo attuale compagno. “Quando ci siamo incontrati eravamo un po’ due lupi solitari, due che si erano un po’ chiusi. Io pensavo che probabilmente avrei avuto tante cose nella vita, ma non l’amore, che sarei rimasta da sola, con i miei figli, e già mi ritenevo fortunata”, diceva qualche mese fa Simona Ventura. Ad oggi i due non si sono ancora sposati, ma il matrimonio è nell’aria.