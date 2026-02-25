Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

“Si’ ‘na pret”, a Sanremo 2026 ritorna il complimento napoletano questa volta rivolto a Elettra Lamborghini: che cosa significa

Immagine di copertina
Credit: AGF

Qualcuno lo ha urlato dalla platea prima dell'esibizione della cantante

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Anche al Festival di Sanremo 2026 dalla platea si è alzato l’urlo Si’ ‘na pret. Diventato virale nella scorsa edizione, quando era stato rivolto a Rose Villain, il complimento era diventato addirittura tra le 120 parole più ricercate dell’anno su Google. La parola questa volta era indirizzata a Elettra Lamborghini. Ma cosa significa precisamente Si’ ‘na pret? L’espressione, tipica del dialetto napoletano, significa “sei una pietra”. Si tratta di un complimento usato a Napoli volto a mostrare apprezzamento nei confronti di una persona dicendole che è bella e attraente.

Lo speciale complimento aveva fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2025 quando fu urlato a Rose Villain. La stessa cantante ci scherzò sui social ricondividendo nelle stories del suo profilo Instagram tutta una serie di meme creati sulla vicenda. L’interprete, inoltre, si era fatta stampare una maglietta con la scritta “pret” e aggiungendo nella didascalia “codice 14”, ovvero il codice assegnatelo per una delle serata del Festival di Sanremo 2025.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Ti potrebbe interessare
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Musica / I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone: la battuta di Virginia Raffaele
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Musica / Elettra Lamborghini continua la sua battaglia contro i “festini bilaterali”: "Ho individuato un focolaio"
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti: "Se voterò al referendum? Non lo so"
Musica / Altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei "festini bilaterali": "Non è giusto, sono esausta"
Musica / Irina Shayk: "Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica"
Ricerca