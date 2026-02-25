Anche al Festival di Sanremo 2026 dalla platea si è alzato l’urlo Si’ ‘na pret. Diventato virale nella scorsa edizione, quando era stato rivolto a Rose Villain, il complimento era diventato addirittura tra le 120 parole più ricercate dell’anno su Google. La parola questa volta era indirizzata a Elettra Lamborghini. Ma cosa significa precisamente Si’ ‘na pret? L’espressione, tipica del dialetto napoletano, significa “sei una pietra”. Si tratta di un complimento usato a Napoli volto a mostrare apprezzamento nei confronti di una persona dicendole che è bella e attraente.

Lo speciale complimento aveva fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2025 quando fu urlato a Rose Villain. La stessa cantante ci scherzò sui social ricondividendo nelle stories del suo profilo Instagram tutta una serie di meme creati sulla vicenda. L’interprete, inoltre, si era fatta stampare una maglietta con la scritta “pret” e aggiungendo nella didascalia “codice 14”, ovvero il codice assegnatelo per una delle serata del Festival di Sanremo 2025.