Lo sfogo social di Levante contro Giorgia Meloni: “Mi dà la nausea”

Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, con un post su Instagram ha espresso il suo pensiero su Giorgia Meloni, sotto la foto di una zanzara appoggiata su un muro. Il suo sfogo arriva dopo che già altre cantanti avevano preso posizione contro la leader di Fratelli d’Italia, come Giorgia ed Elodie.

“Presentandomi a voi dicendo a gran voce “sono una donna, sono una madre, sono cristiana”-senza un lontanissimo cenno di umiltà (soprattutto sul tema della fede)- chi potrebbe sentirsi escluso dal mio urlo orgoglioso che suona come una verità assoluta? Unica visione possibile”, ha scritto la cantante. Poi ha proseguito dicendo che le viene in mente chi non è stato incluso in queste parole: “le donne che non sono madri, le donne che non sono cristiane (ma certo, anche tutti gli uomini)”. E ha aggiunto: “Se poi facessi un distinguo tra gli immigrati di serie A (“i Venezuelani cristiani di origine italiana”) e quelli di serie B (i poveri Cristi di tutte le religioni? Chissà!) starei forse continuando un discorso di esclusione?”.

Levante ha parlato anche del video in cui una giovane Giorgia Meloni di 19 anni dice: “Mussolini è stato un buon politico, il migliore degli ultimi 50 anni”. E, quindi, ha scritto: “Se poi elogiassi Mussolini dicendo che “è stato un grande politico” (e utilizzassi un simbolo fascista per l’immagine del mio partito) starei calpestando la dignità, la sofferenza e la storia di quante persone?”.

La cantante è tornata anche sulla volontà della leader di FdI di “combattere le devianze”, tra queste aveva incluso anche l’anoressia e l’obesità. Nel post di Levante si legge: “Se parlassi di “devianze” per riferirmi a disturbi alimentari che affliggono migliaia di giovani e non, quanta gente ferirei?”. E ha concluso l’elenco con il tema dell’aborto, che aveva già visto un botta e risposta tra Meloni e Chiara Ferragni: “Se mi schierassi contro l’aborto senza difendere il diritto delle donne a disporre del proprio corpo?”, ha scritto”. Levante non è andata oltre: “Ho un po’ di nausea”, ha scritto. E ha aggiunto: “Fortunatamente nulla di cui sopra somiglia al mio modo di vivere e di rapportarmi agli altri. Ma visto che sono una donna, sono una madre e provo ad essere un’umana degna di essere tale, vorrei riportare un pensiero puntuale di @ellyesse :

“C’è molta differenza tra leadership femminili e leadership femministe””.