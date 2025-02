Serena Brancale replica a Morgan: “Sanremo ti fa schifo? Vai a schiacciare i ricci con il c**o” | VIDEO

Serena Brancale replica a Morgan: “Vai a schiacciare i ricci con il c**o”

Serena Brancale, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2025, replica in modo colorito a Morgan che nei giorni scorsi aveva stroncato la kermesse musicale.

A Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, infatti, la cantante ha dichiarato: “Io dico “Morgan, va’ scazz li rizz cu u cul”. Morgan traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano”. La traduzione letterale è “Vai a schiacciare i ricci col culo”.

Prima volta che vedo Lucci senza parole. Questa regina, Serena Brancale. pic.twitter.com/uve40ZlcM3 — M~ (@EresMar_) February 14, 2025

Ma cosa aveva detto l’ex frontman dei Bluvertigo? L’artista aveva letteralmente distrutto il Festival di Sanremo 2025 dichiarando: “Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità”.

“Le canzoni una più orrenda dell’altra musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale di Samremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.