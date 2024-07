Serena Bortone punita dalla Rai per il caso Scurati: sei giorni di sospensione

Serena Bortone è stata sanzionata dalla Rai con sei giorni di sospensione per aver denunciato la censura subita da Antonio Scurati. La decisione è stata presa dalla dirigenza della televisione pubblica in seguito a un procedimento disciplinare avviato in merito al caso Scurati.

Il procedimento è stato avviato con l’accusa che Bortone abbia violato il vincolo di riservatezza richiesto ai dipendenti, annunciando su Instagram l’annullamento inspiegabile dell’intervento dello scrittore, che era stato invitato nella sua trasmissione per un monologo sul 25 aprile.

La Rai aveva giustificato l’annullamento con presunte divergenze sul compenso richiesto da Scurati, il quale ha sempre smentito tale motivazione. Tuttavia, una comunicazione interna rivelava che all’origine della censura vi erano “motivi editoriali”.

“Sei giorni di sospensione per Bortone, sei medaglie. Solidarietà, siamo oltre il muro del suono del ridicolo”, ha commentato su X il senatore del Pd Filippo Sensi.