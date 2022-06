Il nuovo singolo di Valeria Marini dal titolo “Baci Stellari” ft. Shainy El Brillante, già disponibile in tutti i digital store, è stato presentato in Senato, nella sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama a Roma, con una conferenza stampa. Molti i partecipanti all’evento, al quale hanno preso parte come relatori il senatore Manuel Vescovi, Gianni Testa, l’Avv. Leopoldo Lombardi, Ciro Barbato, Francesca Martina e Giovanni Germanelli.

Valeria Marini ha dichiarato: “È bello attraverso la musica dare una mano a chi ha bisogno” infatti parte del ricavato del brano verrà devoluto da Joseba Publishing in beneficenza alla Onlus La Compagnia degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria. Prosegue poi la Marini: “Un brano che trasmette leggerezza, che è fondamentale nel difficile periodo storico che stiamo vivendo“.