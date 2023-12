Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez: “Io non ho fatto niente? Non è vero, vi ho fatto donare 1 milione”

Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez: “Vi ho fatto donare 1 milione”

Selvaggia Lucarelli replica a Fedez che aveva accusato la giornalista di non aver fatto nulla in materia di beneficenza a differenza di lui e sua moglie Chiara Ferragni.

Il rapper, infatti, in una serie di stories sul suo profilo Instagram si era scagliato contro Selvaggia Lucarelli, definendola “non giornalista” e affermando: “Non perde l’occasione per buttare merda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati”.

“La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale privato… meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi… Se solo avessi visto una mia intervista a Report o uno degli 800mila interventi che ho fatto, ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco” aggiungeva Fedez.

Il cantante, quindi, concludeva: “La raccolta fondi è stata rifiutata e sono andato al San Raffaele. Oltre a questo, abbiamo donato altri 350mila euro a ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, un ca**o di niente”.

Poco dopo, come detto, è arrivata la pungente replica di Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo Instagram ha scritto: “No Fedez, non è carino dire che voi avete fatto tanto e io invece un ca**o. Ho appena fatto fare una donazione di 1 milione di euro a un ospedale e di un milione e mezzo all’Agcom che contribuisce a tutelare i cittadini e il rispetto delle regole del mercato! Prego”.

Il riferimento è ovviamente non solo alla sanzione alla Balocco e alle società di Chiara Ferragni per il caso Pandoro, ma anche e soprattutto all’operazione in sé denunciata proprio dalla giornalista ormai un anno fa.