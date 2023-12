Fedez attacca Selvaggia Lucarelli: “Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro, tu cosa hai fatto?”

Fedez attacca Selvaggia Lucarelli: “Tu cosa hai fatto?”

Fedez attacca nuovamente Selvaggia Lucarelli: il rapper, nelle scorse ore attivissimo sui social per difendere la moglie dopo il caso Balocco, si è scagliato contro quella che ha definito una “non giornalista”.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, Fedez ha dichiarato: “La non giornalista non perde l’occasione per buttare merda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati”.

Il riferimento è alle donazioni dei Ferragnez che avrebbero permesso di ricavare un reparto di terapia intensiva per l’ospedale in Fiera e i cui dati sono stati smentiti dalla Regione Lombardia.

“La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale privato… meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi… Se solo avessi visto una mia intervista a Report o uno degli 800mila interventi che ho fatto, ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco”.

Fedez, quindi, conclude: “La raccolta fondi è stata rifiutata e sono andato al San Raffaele. Oltre a questo, abbiamo donato altri 350mila euro a ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, niente…”.