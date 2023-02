“Ultimo e Marco Mengoni a Sanremo non si sono mai salutati”: l’indiscrezione

Sembra proprio che tra Ultimo e Marco Mengoni non scorra buon sangue. Due grandi protagonisti della musica italiana che hanno preso parte al Festival di Sanremo appena concluso: Mengoni ha vinto con il brano Due vite, Ultimo si è piazzato al quarto posto. Secondo alcune indiscrezioni, pare che i due non si sarebbero nemmeno salutati dietro le quinte del teatro Ariston.

“Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni”, sostiene l’opinionista Amedeo Venza. Sarà davvero così? Ma quale sarebbe il motivo di questo comportamento? Di certezze ce ne sono poche, ma voci di corridoio sostengono si tratti di aspetti legati alla gara. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia confermerebbe l’indiscrezione: “Si, anche a me risulta che non ci siano rapporti tra Ultimo e Mengoni”. Nessun commento al momento da parte dei diretti interessati.

Certamente si tratta di due grandi artisti capaci di riempire gli stadi, e per questo tra i favoriti della vigilia per la vittoria di questo Sanremo. Ultimo dopo il quarto posto aveva chiosato sui social: “Gli ultimi non vincono mai”. E aveva fatto discutere anche un video in cui si sentivano alcuni giornalisti della sala stampa del Festival esultare per il piazzamento del cantante di Alba. Mengoni dal canto suo aveva fatto notare durante la kermesse il peso di essere dato come favorito numero uno, anche nei confronti dei suoi colleghi: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”.