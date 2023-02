Sanremo, la figlia di Little Tony contro Gino Paoli per il racconto sulle “corna”: “Deve scusarsi pubblicamente”

“Non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile”. Così la figlia di Little Tony ha risposto all’aneddoto raccontato dal cantautore genovese al Festival di Sanremo.

Durante la serata conclusiva, l’autore de “Il cielo in una stanza” ha ricordato, nell’imbarazzo generale, i presunti tradimenti subiti da Little Tony. Secondo Paoli, il cantante sammarinese, scomparso nel 2013, gli aveva chiesto consigli su “come trattare una donna che ti tradisce”. “Io avevo scritto una canzone che si chiamava ‘Anche se sei stata di un altro’ (‘Anche se’, ndr). Lui diceva: ‘tu hai scritto di questo e quindi devi sapere come si fa quando una donna ti fa fesso’”, ha raccontato prima di esibirsi.

“Io vorrei delle scuse pubbliche”, ha detto alla trasmissione “Storie italiane” Cristina Ciacci, figlia di Little Tony. “Quella che è stata fatta sul palco dell’Ariston, che si vede in tutto il mondo, è un’offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche”, ha ribadito alla conduttrice Eleonora Daniele. “Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c’è più e non si può difendere. Non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l’ho trovato molto indelicato”.