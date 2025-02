Sanremo 2025, durante l’esibizione dei The Kolors spunta Fru dei The Jackal | VIDEO

Sanremo, durante l’esibizione dei The Kolors spunta Fru dei The Jackal

Fru dei The Jackal è spuntato a sorpresa durante l’esibizione dei The Kolors nella quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025.

La band si stava esibendo con il brano Tu con chi fai l’amore quando, all’improvviso, è arrivato il comico, attore e conduttore che ha iniziato a ballare sulle note della canzone dei The Kolors.

questa è una cosa senza senso mi sono sentita drogata eppure aveva tutto perfettamente senso, i the kolors impazziti, fru che si dimena come un pazzo, era tutto così assurdo ma così giusto non dovevano smettere mai#sanremo2025 pic.twitter.com/XnkQnRFMRk — socy • ☽ (@takemetothemo0n) February 15, 2025

Streaming e tv

Dove vedere la serata finale di Samremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.