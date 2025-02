Sanremo 2025, chi è Samuele Parodi, il bambino che sa tutto del Festival

Samuele Parodi, il bambino che sa tutto del Festival di Sanremo, ha affiancato Carlo Conti durante la terza serata della kermesse musicale.

Nato nel 2013, l’esperto di Sanremo è nato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ed è figlio dell’attrice Marica Coco, miss Cinema nel 1992. La mamma di Samuele Parodi ha recitato in diversi film tra cui A spasso nel tempo di Vanzina e La terza madre di Dario Argento. In televisione, invece, ha recitato per produzioni quali Don Matteo 3, La squadra o anche Carabinieri 6.

Carlo Conti lo ha invitato al Festival di Sanremo 2025 dopo la sua richiesta arrivata al Tg1 in cui ha dimostrato tutta la sua bravura nel sapere tutto sulla kermesse musicale così come dimostrato anche sul palco dell’Ariston.

