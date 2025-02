Sanremo 2025, Katia Follesa e la stilettata a Chiara Ferragni

Co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025, Katia Follesa non ha risparmiato una battuta ironica nei confronti di Chiara Ferragni e il monologo che l’influencer fece proprio durante la kermesse musicale nel 2023.

Prima di presentare la cantante Noemi, infatti, l’attrice e comica ha inscenato una gag con Carlo Conti chiedendogli di poter fare un monologo. Quanto il presentatore le ha detto che non erano previsti monologhi, Katia Follesa ha affermato: “Posso leggere una lettera alla me bambina?”.

Il riferimento è proprio al discusso monologo che fece Chiara Ferragni a Sanremo 2023 e che iniziava con “ciao bimba” con l’influencer che scriveva una lettera a sè stessa da bambina.

