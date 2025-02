Francesca Michielin: “Il disagio all’ennesima potenza in questo Sanremo, mi è cascato il reggiseno in diretta”

Sanremo 2025, Francesca Michielin: “Mi è cascato il reggiseno in diretta”

Dopo aver pianto al termine del suo brano, Fango in paradiso, Francesca Michielin ha raccontato l’ennesima disavventura che le è capitata durante questo Festival di Sanremo 2025.

L’interprete, che durante le prove è caduta dalle scale dell’Ariston, ha raccontato in diretta a Radio2 Social Club, su Rai Radio2: “Il disagio all’ennesima potenza in questo Festival, mi sta succedendo di tutto e ogni sera il disagio aumenta. Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta: avevo il top e a un certo punto il reggiseno sotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista ma in realtà era quello”.

Francesca Michielin, poi, ha scherzato: “Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte del malocchio, infatti io sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po’ intimorito…E fa bene!”.

Sulle disavventure capitatele: “Dovete sapere che mia nonna Lucia da un po’ di settimane dice sempre un rosario per me e uno per Alessandro Cattelan, lo sente come suo nipote. Poi la mia famiglia mi ha dato un santino di Santa Rita perché è la protettrice dei casi disperati, mi hanno detto ‘meglio che lo metti in borsetta’…Pensa se non me l’avessero dato!”.