Francesca Michielin con il tutore prima di Sanremo: “Sono caduta dalle scale dell’Ariston”

Francesca Michielin con il tutore prima di Sanremo

Disavventura per Francesca Michielin a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2025: la cantante, in gara con il brano Fango in paradiso, sarebbe infatti caduta dalle scale dell’Ariston nel corso delle prove.

È stata la stessa interprete a mostrarsi sui social con il tutore alla gamba: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta – ha scritto la cantante – Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.

Non è ancora chiaro se Francesca Michielin sarà in grado di superare l’inconveniente in vista della prima serata del Festival di Sanremo 2025, al via martedì 11 febbraio su Rai 1, o se la cantante sarà costretta a esibirsi con il tutore.

Per l’interprete si tratta della terza partecipazione alla kermesse musicale dopo il debutto nel 2016 con Nessun grado di separazione, brano citato proprio nel suo post, e il ritorno nel 2021 con Chiamami per nome in coppia con Fedez.

Riguardo al nuovo brano che la cantante presenterà a Sanremo 2025, Francesca Michielin lo aveva così descritto: “Affronta il tema dell’ossessione che abbiamo che tutto nella vita vada dritto e perfetto, ma in realtà anche in paradiso puoi trovare un po’ di fango e dunque possiamo e dobbiamo concederci anche di poter soffrire, di poter piangere. Non sarei andata al festival se non con questo brano”.