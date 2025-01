Sanremo 2025, Emis Killa non verrà sostituito: i big in gara saranno 29

Emis Killa non sarà tra i big in gara al Festival di Sanremo 2025: ma cosa succede ora alla kermesse musicale? Il rapper verrà sostituito o i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston resteranno 29 anziché 30?

Carlo Conti, in accordo con la Rai, ha deciso per la seconda opzione: Emis Killa, quindi, non verrà sostituito e i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025, al via martedì 11 febbraio su Rai 1, saranno 29 anziché 30.

La decisione, infatti, spettava proprio al direttore artistico della kermesse così come precisa il regolamento della manifestazione musicale.

“Gli artisti e le loro rispettive Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l’iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento (ivi compresi gli Artisti di Sanremo Giovani scelti per la partecipazione in gara al Festival e le rispettive Case discografiche) non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento di Sanremo 2025, salvi i casi di necessità e di forza maggiore” si legge nel regolamento.

E ancora: “In tutti i casi di defezione o di esclusione, determinate da qualsiasi motivo, e fatto salvo il diritto della Rai al risarcimento dei danni, anche d’immagine, il Direttore Artistico avrà la facoltà, valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai, di scegliere e invitare – a proprio insindacabile giudizio – un altro Artista con relativa canzone nuova (secondo i criteri regolamentari indicati precedentemente) o di non procedere ad alcuna sostituzione”.

Intanto, lo stesso Carlo Conti ha rotto il silenzio sulla decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo 2025. Con un post sul suo profilo Instagram, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha scritto: “Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Il ritiro di Emis Killa

Emis Killa ha comunicato la sua volontà di non prendere più parte a Sanremo dopo le indiscrezioni del Corriere della Sera secondo le quali il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere.

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare” ha scritto il rapper sui social.