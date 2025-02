Chi è il piccolo Vittorio, il bambino che si è commosso a Sanremo con Damiano David e Alessandro Borghi

Chi è il piccolo Vittorio, il bambino con Damiano David e Alessandro Borghi

Tra i protagonisti della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 c’è il piccolo Vittorio, il bambino che si è commosso durante l’esibizione di Damiano David alla quale ha partecipato anche l’attore Alessandro Borghi.

Ma chi è il bambino che ha affiancato Damiano David e Alessandro Borghi durante il frontman dei Maneskin a Sanremo 2025? Il piccolo si chiama Vittorio Bonvicini, ha 10 anni, ed è proprio il nipote di Alessandro Borghi.

Il bambino che si commuove perché non sapeva che Damiano fosse italiano 🫠 #Sanremo2025 pic.twitter.com/toMJFdzQEP — Gabrielobelo (@gabrielobeloo) February 12, 2025

La performance è andata in scena durante il tributo di Damiano David a Lucio Dalla con il cantante che si è esibito nel brano Felicità. Alle spalle dell’interprete c’erano Alessandro Borghi e il bambino seduti su una panchina mentre ascoltavano l’esibizione. Al termine del brano, poi, il bambino si è commosso facendo commuovere anche l’Ariston e i telespettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghi (@alessandro.borghi)

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il Festival di Sanremo? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.