Sanremo 2024, Ghali: “Amo e credo in questo Paese che ripudia la guerra”

All’indomani della serata delle cover in cui ha proposto l’Italiano di Toto Cutugno, Ghali, tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, ha sottolineato il suo amore per l’Italia.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante ha scritto: “Bayna mi ha permesso di mantenere la promessa di cantare in arabo sul palco di Sanremo. Grazie a Bayna e a Mediterranea abbiamo salvato delle vite nel nostro mare”.

“Cara Italia ha portato un arabo in tutte le case degli italiani. L’Italiano di Toto Cutugno è l’unica canzone italiana che mia madre cantava quando ero bambino ed è l’ultimo ricordo che ho dei miei genitori insieme. Penso sempre di rappresentare quei ragazzi di quartiere con genitori che hanno faticato tanto per crescerli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@ghali)

E ancora: “Amo e credo in questo Paese che ripudia la guerra per Costituzione. Sono nato in Italia, mi sposerò in Italia, i miei figli saranno Italiani, morirò in questo Paese. Sono anch’io un Italiano Vero”.

