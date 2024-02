Sanremo 2024, l’ad Rai: “Festival incredibile, ma si discute di scarpe”

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, sottolinea non solo il successo del Festival di Sanremo ma anche l’importanza di alcuni temi affrontati durante la kermesse, non senza nascondere un certo fastidio per le polemiche inerenti, ad esempio, il caso John Travolta.

Nel corso di un collegamento con Rai 2, infatti, l’ad di viale Mazzini ha dichiarato: “Di fronte a un Festival incredibile che ogni giorno racconta di storie di solidarietà, di battaglie contro il femminicidio e dei morti sul lavoro continuiamo a discutere di fesserie, scarpe e altri temi che non voglio aggiungere”.

Sergio, poi, ha definito “un momento straordinario” quello del brano proposto da Stefano Massini e Paolo Jannacci e incentrato sui morti sul lavoro.

Il dirigente, poi, in un’altra intervista ha parlato della scelta di non far salire gli agricoltori sul palco dell’Ariston rivelando che “quella di non far salire gli esponenti della protesta con i trattori sul palco di Sanremo è stata una scelta condivisa con il ministro dell’Interno Piantedosi”.