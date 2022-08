Sanremo 2023, Tiziano Ferro potrebbe essere tra i big. L’indiscrezione

Mancano sei mesi al Festival di Sanremo e le indiscrezioni sui big in gara occupano questo tempo di attesa. L’ultima riguarda Tiziano Ferro. Secondo il settimanale Oggi, il cantante potrebbe tornare sul palco dell’Ariston in gara. Sarebbe la sua prima partecipazione alla kermesse. Nel 2020 era stato ospito fisso durante la prima edizione condotta da Amadeus.

Soltanto ieri la rivista Chi aveva rivelato i nomi papabili per Sanremo 2023: Al Bano, Tananai, Annalisa e Rocco Hunt. Secondo il settimanale dovrebbe esserci anche Fedez, ma non in gara. E nel totonomi sul web compare anche Giorgia.

L’11 novembre uscirà il suo nuovo album di Tiziano Ferro: “Il mondo è nostro” e l’anno prossimo tornerà a esibirsi negli stadi. Intanto il pubblico e i fan sperano che a febbraio possa esserci uno spazio anche per il Festival. “Ma in che senso potrebbe essere un big in gara a Sanremo? Io mi inchino alla potenza di Amadeus. Un genio”, scrive un’utente su Twitter. “Se Amadeus riesce nell’impresa di portare a Sanremo, in gara, Giorgia e Tiziano Ferro, per me può essere tenuto come direttore artistico per sempre”, si legge ancora. E in un altro tweet: “Oggi penso solo a Tiziano Ferro a Sanremo, non riesco a pensare ad altro”. E non mancano nemmeno i meme.