Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Festival di Sanremo, ma già fioccano le indiscrezioni sul possibile cast dell’edizione 2023. Amadeus, da tempo confermato come conduttore e direttore artistico per i prossimi due anni del Festival, è già al lavoro per confezionare una kermesse spettacolare e di qualità sia dal punto di vista musicale che degli ospiti. Sono già ufficiali i nomi di Gianni Morandi e Chiara Ferragni, che lo affiancheranno come co-conduttori nel corso delle cinque serate al teatro Ariston, dal 7 all’11 febbraio 2023.

Amadeus sta ora lavorando sui Big in gara che parteciperanno al Festival della canzone italiana. Il settimanale Chi ha rivelato alcuni nomi di papabili cantanti che potremmo vedere a Sanremo 2023. “Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni”, si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini.

Nomi ovviamente ancora tutti da confermare. Interessante anche la possibile presenza di Fedez, non in gara, ma con un ruolo diverso. Per quanto riguarda gli ospiti, Amadeus vorrebbe portare sul palco dell’Ariston una grande star internazionale: al momento il primo nome sul taccuino del direttore artistico è quello di Britney Spears. Non sarà certo facile, ma Amadeus farà di tutto per riuscire nell’impresa. “Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle. Il conduttore farà di tutto per averla”.