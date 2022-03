Cinque Festival consecutivi per Amadeus. Dopo l’incredibile successo della 72esima edizione di Sanremo appena trascorsa, è arrivato l’annuncio che sarà di nuovo lui il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale sia per il 2023 che per il 2024. A confermarlo è stato l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. La decisione è stata presa questa mattina durante un incontro nel quale l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus per un lungo colloquio. “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus.