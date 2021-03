Maneskin: “Dedichiamo la vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni”

“Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni”: il gruppo di giovani rocker vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin, hanno accolto così ieri il prestigioso premio. “Zitti e buoni” è la hit che ha rivoluzionato il palco dell’Ariston, arrivando a ottenere endorsement e riconoscimenti da stelle del rock italiano come Piero Pelù e Vasco Rossi.

E proprio all’Ariston è arrivata la consacrazione tramite il duetto con il loro padrino, Manuel Agnelli, che aveva guidato il gruppo durante l’undicesima edizione del talent show X Factor, a cui però erano arrivati secondi, dopo Lorenzo Licitra. Hanno interpretato “Amandoti”. Con “Zitti e buoni”, i Maneskin sono arrivati primi, in un’edizione resa straordinaria dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure anti contagio che hanno svuotato il teatro. Un festival chr ha rappresentato anche, per tanti artisti, l’occasione di tornare a esibirsi dal vivo dopo mesi a digiuno da eventi e concerti.

I Maneskin hanno sconvolto l’Ariston con un’energia fresca, irriverente e travolgente in un momento in cui era necessario scuotere il palco e gli spettatori provati dall’assenza di pubblico. I romani Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno vinto, aggiudicandosi oltre il 40 per cento di voti del pubblico del televoto nella sfida finale con Fedez, arrivato secondo, e Ermal Meta, che si è aggiudicato il bronzo. “Abbiamo fatto la rivoluzione”, hanno twittato sulla loro pagina social.

