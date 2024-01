Il ritorno di Sangiovanni dopo la rottura con Giulia Stabile: “Sono sparito perché mi sentivo svuotato”

Sangiovanni: “Sono sparito perché mi sentivo svuotato”

Tra i protagonisti di Sanremo 2024, Sangiovanni torna sulla scena musicale dopo un periodo di assenza. A spiegare il perché di questa pausa è lo stesso cantante in un’intervista all’Ansa.

L’artista, che ha vissuto una travagliata storia d’amore poi finita con la ballerina di Amici Giulia Stabile, rivela: “Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità. Avevo bisogno di tornare a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social”.

“Ho voglia di vivere cose belle della vita, i miei 21 anni non corrispondono a quelli che dovrebbero essere, mi sento abbastanza adulto” ha aggiunto “Sangio”.

Il cantante, quindi, spiega che nell’ultimo periodo: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. Mi sono sentito indifferente a ciò che mi succedeva intorno ma sono riuscito a uscirne”.

Sulla canzone che porterà a Sanremo, dal titolo Finiscimi, Sangiovanni dichiara: “Il brano che porto significa tanto per me. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza. Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso”.