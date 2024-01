Sandra Milo, la malattia del figlio (poi superata) raccontata dall’attrice

Sandra Milo, morta oggi – 29 gennaio 2024 – all’età di 90 anni soffriva di qualche malattia? Ve lo diciamo subito: non si hanno notizie in merito. Probabilmente l’attrice è deceduta a causa di complicazioni legate all’età. Nel corso della sua vita però la Milo ha dovuto fare i conti con una malattia che colpì suo figlio, Ciro. A raccontarlo nel corso degli anni è stata lei stessa.

Al settimanale DiPiù la Milo ha infatti raccontato che suo figlio Ciro soffriva di cefalee a grappolo e che, per il dolore, non ne poteva più di vivere. “Lui desiderava morire”, ha ricordato la Milo nel corso dell’intervista, aggiungendo che nel periodo in cui accusava questi dolori, non c’era alcuna cura per questa patologia. Sandra Milo ha poi raccontato che “Per una madre vedere un figlio così disperato era devastante”, svelando che in quel periodo così complicato si è affidata spesso alla preghiera. Per la Milo è stata proprio questa la parte determinante nella guarigione di suo figlio: l’essersi affidata a Dio. Poco dopo, suo figlio Ciro ha infatti smesso di avere dolori lancinanti dovuti alla patologia.