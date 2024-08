Rosadira Festival ritorna sulle maestose cime dolomitiche dopo il successo della prima edizione di agosto 2023 e dell’edizione invernale voluta e promossa dall’ente Cortina for Us.

Anche quest’anno, grazie al patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo ed al supporto della Cooperativa di Cortina, il boutique festival si prefigge di trasformare la Regina delle Dolomiti in un vivace centro per tutti coloro che desiderano vivere il territorio in modo nuovo.

La manifestazione combina armoniosamente i paesaggi mozzafiato delle Dolomiti con una proposta variegata di musica e intrattenimento, pensata per esaltare e valorizzare il territorio in cui si svolge. L’evento avrà luogo in tre giornate e non solo si concentra sulla musica, ma pone l’accento su territorio, artigianato e sostenibilità.

Rosadira Festival mira a mettere in risalto il territorio ampezzano attraverso un evento multisensoriale che combina attività sportive all’aria aperta, laboratori, market, musica, danza, relax e divertimento, in un connubio unico di natura e lifestyle.

I partecipanti potranno vivere nuove esperienze in questo luogo speciale, con iniziative volte a far conoscere, apprezzare e sperimentare il territorio attraverso tutti i sensi: visivo, uditivo e tattile.

Rosadira si rivolge principalmente ai giovani tra i 20 e i 35 anni, ma è aperto anche alle famiglie. Quest’anno il festival introduce, nelle prime ore del venerdì e del sabato, anche laboratori e attività per bambini.

Saranno inoltre presenti classi di yoga e face yoga, come anche workshop di ceramica e uncinetto.

Gli appassionati di sport potranno godere di iniziative dedicate alle camminate e alla corsa, tutte incentrate sulla sensibilizzazione e la scoperta del territorio: grazie ai brand K-Way e Tecnica, e all’associazione sportiva locale M’Over, venerdì e sabato sono state organizzate una Trail Run ed una Trekking Experience. E la musica? Giovedì 22 Agosto avrà luogo quest’anno quello che abbiamo definito l’Opening Act del Festival, presso lo store del nostro main sponsor, il brand K-Way.

Abbiamo deciso quest’anno di inserire questo primo momento di inaugurazione proprio nel centro del paese, per permettere a tutti di passare per un saluto.

Sempre sulle note di buona musica servita dall’iconico duo Eternal Love come ospite principale, a condire il tutto ci sarà la proposta gastronomica del territorio fatta dal San Brite, ristorazione d’eccellenza ampezzana, ed una selezione di vini del progetto veneto Wine Governo.

Venerdì e sabato si torna poi a Rumerlo, che rimane la sede principale per le attività diurne del Festival. Sabato notte invece ci si sposta allo storico Belvedere Club, che ospiterà nuovamente l’afterparty fino all’alba. A sottolineare la volontà di Rosadira di rimanere un boutique festival alla costante ricerca della qualità musicale e di fruizione dell’esperienza, anche in questa edizione la lineup è un connubio tra talenti italiani ed ospiti internazionali, che proporranno generi e sonorità diverse, adatte a qualsiasi gusto.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma DICE qui. Il Rosadira Festival nasce dall’unione di tre realtà innovative e giovani: Now.Here, Burro Studio e Cortina Experience.