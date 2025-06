Rocchetta Grand Jeté, il Solista del Royal Ballet Giacomo Rovero a TPI: “Così ho realizzato il mio sogno”

Il prossimo 15 luglio, le storiche Cantine dei Marchesi Incisa della Rocchetta, a Rocchetta Tanaro, faranno nuovamente da cornice per la seconda edizione del Rocchetta Grand Jeté, un Galà di Danza che celebra l’incontro tra l’eccellenza del Royal Ballet di Londra e l’anima culturale e vitivinicola del Monferrato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nato da un gesto di solidarietà nel pieno della pandemia, quando le Cantine dei Marchesi Incisa lanciarono il progetto “A Bottle for the Arts” in collaborazione con la Royal Opera House, il Rocchetta Grand Jeté è oggi l’espressione concreta di un’amicizia con gli artisti costruita su valori condivisi: rispetto per le tradizioni, sostegno ai giovani talenti e volontà di rendere l’arte accessibile a tutti. Da quella prima iniziativa del 2021 — una speciale bottiglia di Barbera d’Asti Superiore con etichetta disegnata da una ballerina del Royal Ballet e parte del ricavato devoluto alla ROH — è nato un dialogo profondo tra vino e cultura, territorio e palcoscenico.

Sul palco, allestito nel magnifico cortile ottocentesco delle cantine, autentico gioiello di architettura piemontese, saranno presenti alcune delle stelle più brillanti del Royal Ballet: Steven McRae, Meaghan Grace Hinkis, Sae Maeda, Daichi Ikarashi e Giacomo Rovero – promettente talento italiano recentemente promosso a Solista, che quest’anno firma anche la direzione artistica dello spettacolo. Accanto a loro, altri danzatori della compagnia e il Maestro di Concerto della Royal Opera House, Sergey Levitin, per un programma che intreccia danza classica e contemporanea con equilibrio e poesia.

“Con il Rocchetta Grand Jeté, il nostro impegno quotidiano in vigna, in cantina e nell’accoglienza si apre ancora una volta al mondo dell’arte e della cultura puntando sempre alla massima qualità ” – racconta Francesca Massone Incisa, padrona di casa. “Ospitare artisti di questa levatura è sicuramente un modo per onorare la bellezza del nostro territorio e offrire al pubblico un’esperienza unica.”

L’intervista

Noi di TPI abbiamo raggiunto la giovane stella della danza italiana, Giacomo Rovero, promosso da poco Solista del Royal Ballet, che curerà la direzione artistica di questa seconda edizione del Rocchetta Grand Jeté.

Lei è uno dei giovani ballerini italiani più talentuosi e promettenti. Da dove nasce questa sua passione per la danza? Quali sono i suoi modelli di riferimento?

“La passione per la danza fa da sempre parte di me. Ho sempre sentito un’innata necessità di esprimermi attraverso movimento e musica e una volta scoperta la danza classica ho trovato il modo perfetto per fare di questa necessità una carriera. Direi che i miei modelli di riferimento sono in costante evoluzione, i miei colleghi al Royal Ballet sono però tra le persone che mi ispirano e motivano maggiormente ogni giorno”.

Quanto ha contato l’impegno e la dedizione per raggiungere il suo sogno?

“L’impegno e la dedizione sono stati assolutamente indispensabili nella mia carriera e lo continuano ad essere. Trovo però che la vera svolta per me sia stata appoggiarsi al costante supporto e incoraggiamento che ho sempre ricevuto da famiglia e amici”.

Che emozione ha provato e a cosa ha pensato quando è stato promosso a ruolo di Solista del Royal Ballet inglese?

“Ho provato immensa gratitudine e orgoglio. È stato un momento importante che mi ha aiutato a celebrare e concretizzare anni di lavoro, impegno e passione”.

Come giudica e perché è importante questa iniziativa del Rocchetta Grand Jeté – di cui quest’anno firma anche la direzione artistica – che lega l’eccellenza della danza con quella vitivinicola del Monferrato?

“Trovare persone generose come Francesca Massone che rispettano, apprezzano e supportano la danza non è affatto scontato. È quindi un’opportunità imperdibile per celebrare e portare la danza a più persone. In più legarla appunto all’eccellenza vitivinicola ci fa riflettere su quanto dedicarsi alle cose con passione e sincerità, anche se in mondi completamente differenti, porti a grandi risultati”.

Nel segno della sua vocazione culturale e filantropica, l’evento prevede anche biglietti omaggio per allievi selezionati di alcune scuole di danza del Piemonte, grazie al supporto delle Cantine dei Marchesi Incisa e del Comune di Rocchetta Tanaro.

Il Rocchetta Grand Jeté è dunque molto più di uno spettacolo: è un ponte creativo tra la lunga tradizione di una storica cantina piemontese e quella del prestigioso teatro londinese; tra l’eleganza dei grandi vini e quella della danza elevata al suo livello più sublime; tra radici profonde e passione artistica, che continuano a ispirare gli amanti dell’arte e della bellezza.

📍Cantine Marchesi Incisa della Rocchetta, Rocchetta Tanaro (AT)

🕘Spettacolo ore 21:00 | Apertura cancelli ore 20:30

🎫Biglietti disponibili su: www.bigliettoveloce.it

🔗Info:marchesiincisawines.it/rocchettagrandjete

📸 Instagram: @rocchettagrandjete | #rocchettagrandjete